Calciomercato – La voce: “Cristiano Ronaldo al Milan a una condizione”

Cristiano Ronaldo al Milan nel calciomercato di gennaio 2023? Per 'El Nacional', Jorge Mendes starebbe lavorando a questo con i rossoneri

Daniele Triolo

Cristiano Ronaldo, attaccante classe 1985, stella del Portogallo di Fernando Santos, al Milan nel corso del calciomercato invernale 2023? Questa, secondo 'El Nacional', è l'idea sulla quale starebbe lavorando Jorge Mendes, procuratore di CR7. Mendes, secondo il quotidiano iberico, avrebbe iniziato a lavorare per portare Cristiano Ronaldo in rossonero già a gennaio. E a parametro zero, visto che è svincolato dopo aver risolto in via consensuale il suo rapporto di lavoro con il Manchester United.

Calciomercato Milan: arriva Cristiano Ronaldo gratis? — Per Mendes, la Serie A italiana sarebbe il palcoscenico ideale per CR7, che, nel nostro Paese, ha già indossato la maglia della Juventus, per tre stagioni dal 2018 al 2021, totalizzando 134 partite con 101 gol all'attivo e 5 trofei nazionali vinti. C'è, però, una condizione affinché il Milan (che comunque dovrebbe negoziare l'ingaggio con il fuoriclasse lusitano) ottenga il cartellino di Cristiano Ronaldo gratis a partire dalla seconda metà di questa stagione.

Operazione fattibile soltanto se partisse Rafael Leão — Ovvero, che Rafael Leão, altro giocatore nell'orbita di Mendes, faccia subito i bagagli, a gennaio, per una nuova avventura professionale. Sono tante le squadre che seguono il classe 1999, il quale, ad oggi, non ha ancora firmato il rinnovo del contratto con il Milan, in scadenza il 30 giugno 2024.