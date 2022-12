Milan, Pioli dal cuore d’oro: in visita agli ospiti di una RSA

Il Milan ha sfidato oggi il Lumezzane , vincendo un'amichevole che sarà propedeutica per il ritiro previsto a Dubai. Li i rossoneri affronteranno amichevoli di livello internazionale. Non solo calcio e campo però, il Milan fa parlare di se anche nel sociale. Stefano Pioli è un allenatore che ha fatto della sua umiltà il suo marchio di fabbrica. Sempre composto e mai fuori luogo, l'allenatore rossonero ha cambiato il destino di questa squadra. Pioli , oltretutto, ha dimostrato varie volte di essere una persona semplice e dal cuore d'oro.

"Una visita inaspettata per i nostri ospiti. Mister Pioli è venuto a trovarli per augurare loro delle serene feste. Grazie mille da tutta la Fondazione. Il presidente. Alessandro Quarta".