Milan, un vecchio obiettivo rifiuta il rinnovo: tentativo in futuro?

Il Milan potrebbe fare in futuro un ulteriore tentativo per un ex obiettivo che non ha intenzione di rinnovare con il suo club

Fabio Barera

Sono frequenti le occasioni in cui un giocatore importante, se non fondamentale, per l'economia della propria squadra, non abbia intenzione di accettare la proposta di rinnovo. Ed ecco che a quel punto cominciano ad aumentare le pretendenti per il calciatore.

È proprio questo il caso di Diego Moreira, giovanissimo talento portoghese che non ha la minima intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Benfica. Dopo molteplici proposte da parte del club lusitano, il classe 2004 nato in Belgio continuerebbe a fare muro e non sembrerebbe intenzionato a cambiare la sua decisione.

Milan, occhi su Moreira se non dovesse rinnovare — A riferire questo particolare è il quotidiano portoghese Record, che sottolinea la volontà da parte di Moreira di non continuare la propria esperienza con il Benfica. In questo scenario si potrebbero inserire quelle squadre che in passato lo avevano seguito. E che ora si trovano la strada spianata dal rapporto incrinato tra il giocatore e il club.

Tra le società che lo hanno monitorato ci sarebbe anche il Milan. La dirigenza rossonera potrebbe attuare un ulteriore tentativo in futuro, anche perché Moreira è molto giovane ed ha grandi prospettive di crescita. Mercato Milan, nel mirino un gioiello inglese: Maldini prepara la mossa >>>