Mercato Milan – Contatti recenti per il talento Diego Moreira: le ultime

Stiamo per assistere ad una stagione senza precedenti, che costringerà i campionati del mondo a fermarsi a causa di un Mondiale invernale mai visto. La Serie A , ad esempio, chiuderà momentaneamente i battenti dopo la giornata del 13 novembre e ritornerà a gennaio, il mese della riapertura del calciomercato. Una sosta che, di fatto, anticiperà i discorsi tra i club in vista della sessione invernale. Alcuni hanno già iniziato a muoversi? A quanto pare sembrerebbe di sì.

Stando a quanto riferisce il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari il Milan, recentemente, avrebbe avuto dei contatti con un intermediario che cura gli interessi di Diego Moreira, esterno sinistro classe 2004 in forza al Benfica. Sarebbero molti i club interessati al giocatore, il cui contratto andrà in scadenza nel 2024. Se il giocatore dovesse decidere di non prolungare il rapporto con i portoghesi allora ecco che potrebbe liberarsi a condizioni particolarmente favorevoli. Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista alla Lega Serie A: le dichiarazioni tra presente, passato e qualche curiosità