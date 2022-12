Amichevole Milan-Lumezzane 3-2: un lampo di Adli, figuraccia evitata

Un guizzo di Yacine Adli e i gol dei Primavera in Milan-Lumezzane 3-2, amichevole disputatasi ieri pomeriggio a Milanello. Diavolo imballato

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Lumezzane, amichevole disputatasi ieri pomeriggio a Milanello e terminata 3-2 per i rossoneri di Stefano Pioli. Il Diavolo, appesantito dai carichi di lavoro di questi giorni nel centro sportivo di Carnago (VA), è andato sotto dopo 10' per un gol di Cristian Spini contro la compagine di Serie D.