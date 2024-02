Milan, Pellegatti: “Io sono veramente triste. Ma Scaroni non deve dire …”

Il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti , al termine di Monza - Milan , ha pubblicato un video di sfogo sul proprio profilo 'Instagram' in cui, come detto, ha espresso il proprio pensiero sulla prestazione dei rossoneri all'U-Power Stadium, non risparmiando dalle critiche il presidente Paolo Scaroni .

Milan, Pellegatti: "Triste per la sconfitta e i dubbi che ci vengono addosso"

"Sono veramente triste. Per la sconfitta e per tutti i dubbi che ci vengono addosso. Il presidente non deve dire che l'obiettivo è la Champions League, l'obiettivo per il Milan deve essere ben altro. Sono triste perché bisognava capire di prendere un difensore a gennaio, come voleva Pioli. Thiaw e gli altri hanno bisogno di tempo per tornare in forma. Sono triste perché ora arriveranno di nuovo tutti gli accusatori di Pioli".