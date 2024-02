Calciomercato – Anche il Milan su Zaniolo: ecco come potrebbe arrivare

Calciomercato - Fiorentina, Juventus e Milan su Zaniolo! — Ovvero, prestito oneroso (3 milioni di euro) con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di alcune condizioni fissato a 22,5 milioni di euro più 15,5 di bonus. Difficile, però, che tale obbligo scatti, giacché Zaniolo - in Inghilterra - sta giocando davvero poco. In stagione, infatti, ha totalizzato soltanto 990' in 27 presenze complessive (media di 36' per gara).

Ha 2 gol all'attivo, uno in Premier League e l'altro in Conference League, ma in campionato non è titolare da inizio dicembre 2023 e, da allora, soltanto spezzoni di partita sul finale. Ieri, in occasione di Fulham-Aston Villa 1-2, Zaniolo non è neanche entrato in campo.

Zaniolo, secondo la 'rosea', dunque riflette: vorrebbe tornare in Italia perché non giocare nell'Aston Villa non aiuta la sua carriera e non agevola di certo il suo futuro nella Nazionale Italiana. Nel caso in cui, quindi, il club di Birmingham non facesse scattare l'obbligo di riscatto, tornerebbe in Turchia per poi ripartire subito.

Probabile che le italiane ci provino in prestito con diritto di riscatto — Andrà però individuata la giusta formula per accontentare i giallorossi di İstanbul a lasciarlo partire. Con due annate turbolente, è difficile che Fiorentina, Juventus o Milan si presentino dal club turco con un'offerta di acquisto a titolo definitivo. È probabile che chi affonderà il colpo su Zaniolo lo farà presentando una proposta di prestito con diritto di riscatto.

Oppure, se a titolo definitivo, magari uno scambio di cartellini con una contropartita tecnica. I viola, i bianconeri e i rossoneri in passato - come ricordato dal quotidiano sportivo nazionale - hanno già pensato a Zaniolo. Hanno anche accarezzato l’idea di metterlo in organico, ma poi si sono sempre fermate, per motivi diversi, prima della fumata bianca. LEGGI ANCHE: Milan, torna a parlare Cardinale: il suo obiettivo per il Diavolo >>>

