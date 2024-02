Milan, torna a parlare Cardinale: il suo obiettivo per il Diavolo

Gerry Cardinale , managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan , ha parlato al 'Financial Times'. Nel corso della sua lunga intervista Cardinale ha sottolineato come "il nostro compito come investitori di private equity è far crescere il valore delle nostre imprese ". Tra queste, ovviamente, anche il club di Via Aldo Rossi.

Milan, Cardinale parla di come opera RedBird. Anche nello sport

Cardinale ha anche fatto un esempio concreto del suo modus operandi: "Non selezioniamo i giocatori per i Boston Red Sox, il Liverpool, i New York Yankees o il Milan; queste decisioni sono lasciate alla gestione di questi asset che hanno competenze in questi settori. Non diciamo a David Ellison quali film fare o non fare alla Skydance; non diciamo a Ben Affleck o Matt Damon quali film fare o non fare presso Artists Equity; e non diciamo a LeBron James e al partner commerciale Maverick Carter quali progetti intraprendere o non intraprendere con The SpringHill Company”.