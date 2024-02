Calciomercato Milan – Attaccante, ecco su chi punterà il Diavolo a giugno

Mentre, in campo, toccherà al tecnico Stefano Pioli cercare di perseguire gli obiettivi rimasti (qualificazione alla prossima edizione della Champions League, vittoria dell'Europa League), in sede di calciomercato saranno i dirigenti rossoneri Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio a gettare le basi per il rafforzamento dell'organico rossonero. La squadra avrà bisogno di un'altra 'rinfrescata' in ogni reparto. Oggi, però, concentriamo la nostra disamina sull'attacco, settore in cui il Diavolo cambierà molto.