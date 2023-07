Milan, Okafor in viaggio per gli USA: “Non vedo l’ora di allenarmi”

Attraverso il profilo Instagram del Milan, il nuovo acquisto dei rossoneri, Noah Okafor, ha rivelato di essere in viaggio per gli USA

Attraverso il profilo Instagram del Milan , il nuovo acquisto dei rossoneri, Noah Okafor , ha rivelato di essere in viaggio per gli USA . L'attaccante svizzero, dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di ieri e firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2028, è pronto ad unirsi al gruppo allenato da Stefano Pioli .

Non sarà certamente disponibile per la prima amichevole di questa tournée statunitense contro il Real Madrid, ma avremo la possibilità di assistere al suo esordio nei match contro la Juventus e il Barcellona. Intanto, Okafor si dice entusiasta di poter raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra: "Ciao tifosi rossoneri, sto partendo adesso da Milano verso Londra e in seguito da Londra verso Los Angeles. Non vedo l'ora di poter vedere i miei compagni di squadra e di allenarmi con loro per la prima volta. Ci vediamo presto! Forza Milan!".