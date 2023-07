Milan, è un mercato che divide: rossoneri tra realtà ed ambizione

Questo mercato la dice lunga sul percorso intrapreso dalla società. La squadra è ora composta da elementi validi che possono alternarsi a più riprese, una panchina decisamente più lunga dello scorso anno e un forte spirito di rivalsa. Sul piano tattico pende il punto interrogativo più grande: come giocherà questo Milan ? Forse è inutile fare ipotesi ad oggi, ma con le nuove pedine a disposizione di Pioli vi è un ampio ventaglio di possibilità. Lo scopriremo sul campo, insomma, nel frattempo immaginiamo a cosa possa puntare questa squadra che, almeno per ora, sembra possedere una delle rose più forti in Serie A .

In campionato la corsa rimane al Napoli, la squadra di Rudi Garcia non potrà essere molto lontana da quella di Spalletti per uomini e filosofia di gioco. La Juventus è in ricostruzione, ma porta in rosa giocatori e allenatori che ormai si conoscono bene e sottovalutare i bianconeri non è mai cosa buona e saggia. Sull'Inter è difficile fare valutazioni, il mercato dei nerazzurri deve ancora iniziare davvero ma la finale di Champions League potrebbe aver donato agli uomini di Inzaghi una consapevolezza maggiore.