Milan, Reijnders: “Pioli mi ha detto che giocheremo così…” | LIVE NEWS

+++ Conferenza LIVE: Milan, ecco Reijnders +++

Che giocatore è: "Penso di essere un centrocampista moderno e completo, in grado sia di salire che tornare a difendere. Le mie qualità si vedono meglio in fase offensiva".

Sul no al Barcellona: "All'inizio c'erano state trattative, con Pioli e Moncada, volevano venissi qui per giocare come centrocampista. Ha reso tutto più facile".

Che tipo di progetto ha in mente Pioli per il centrocampo: "Vuole giocare con due centrocampisti che sappiano avanzare, aprire le linee e che creino opportunità. Poi serve uno che possa coprire, proveremo a trovare questo equilibrio".

Su Koopmainers e se oggi potrebbe giocare: "Tra me e Koopmainers non penso ci siano grosse analogie, sono un po' diversi. Abbiamo caratteristiche diverse, gli piace dribblare e creare occasioni. Oggi non giocherò. Domani partirò".

Se ha sentito qualche compagno di squadra che gli ha detto qualcosa sul Milan: "Sì, ho parlato con diverse persone e una di queste mi ha detto che ho tutte le capacità e le competenze necessarie per far bene qui. Un campionato perfetto per crescere".

Se può essere il tiratore sui calci piazzati: "Sì, cerco sempre di migliorarmi negli allenamenti. Tirare una punizione come Pirlo non è da tutti i giorni. Io spero di contribuire aiutando la squadra".

Golden Delicious Reijnders, sono delle mele olandesi, se vuole esserlo per il centrocampo rossonero e cosa lo affascina del campionato: "È un onore essere paragonato a questa mela. Spero di essere all'altezza del soprannome. Voglio avere fiducia in me stesso, dentro e fuori. Voglio non pensare alle paure. Voglio pensino sia qui e sto bene".

Oggi, giovedì 20 luglio 2023, il Milan di Stefano Pioli presenta, in conferenza stampa a Milanello, uno dei suoi nuovi acquisti. Si tratta del centrocampista olandese Tijjani Reijnders, classe 1998, prelevato per 23 milioni di euro bonus inclusi dall'AZ Alkmaar e messo sotto contratto fino al 30 giugno 2028. Restate con noi, dunque, per il LIVE testuale della conferenza di Reijnders: non perdetevi neanche una sua dichiarazione, in diretta! Milan-Chukwueze, ecco come stanno le cose >>>