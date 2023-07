Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Chukwueze, trattativa ripresa”

Calciomercato Milan: per Chukwueze non basteranno 25 milioni

Su Chukwueze, invece, notizie differenti. Per Sainz, infatti, dopo alcuni giorni di rottura nelle trattative, Villarreal e Milan hanno ripreso i negoziati per l'esterno destro offensivo nigeriano, classe 1999. Il Diavolo offre per Chukwueze, il cui contratto con gli iberici scadrà il 30 giugno 2024, una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Il Villarreal, però, ne chiede ben 35 per lasciarlo partire per Milano.