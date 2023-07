Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Danjuma ad un passo dall’Everton”

Arnaut Danjuma, attaccante in uscita dal Villarreal e obiettivo di calciomercato del Milan, è ad un passo dall'Everton. Lo riporta Manu Sainz, giornalista spagnolo di 'AS'. Questi ha sottolineato come, alla fine, sarà il club della Merseyside a spuntarla sul Diavolo nel duello per l'olandese di origini nigeriane.