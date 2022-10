Milan-Monza, gol e highlights del precedente datato 1979 | News

Questa sera il Milan ospiterà a 'San Siro' il Monza. La gara sarà valida per l'11^ giornata del campionato di Serie A ed è in programma alle 18.00. Sarà la prima volta che le due squadre si affronteranno nel massimo campionato nazionale, ma c'è un precedente datato 1979. Ciò è dimostrato dal video pubblicato su Twitter dal Milan stesso che ha riportato i gol e gli highlights di quel match risalente ormai a 43 anni fa. Origi, Rebic e non solo: quanti cambi per Stefano Pioli in Milan-Monza!