Milan che vince, cambia. Contro il Monza previsto un massiccio turnover

Oggi, alle ore 18, si gioca Milan-Monza, partita valida per l'11^ giornata di Serie A. Ante Rebic, Divock Origi e non solo: sarà turnover

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha dedicato ampio spazio a Milan-Monza, partita valida per l'11^ giornata di Serie A. Una sfida che vedrà un Milan abbastanza rimaneggiato e con diversi cambi di formazione. La partita contro la Dinamo Zagabria, in Champions League, sarà uno spartiacque importante per i rossoneri, che si giocano il passaggio agli Ottavi di Finale. Una gara da dentro o fuori che non si può sbagliare e che, inevitabilmente, condizionerà le scelte di oggi di Stefano Pioli. Passare il turno successivo conta tanto a livello economico e di prestigio: esserci o non esserci fa tutta la differenza del mondo.

Quanti cambi! — Per questo motivo si cambia, e parecchio. Milan-Monza inizierà sul sottile filo degli affetti, perché mai due dirigenti avversari saranno guardati con così tanto affetto. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno fatto la storia del club rossonero e meritano tutta la riconoscenza del mondo. Dal fischio d'inizio in poi, però, si inizierà a pensare ai tre punti e sarà a questo punto che la formazione rossonera inizierà ad incuriosire. Ritorna Simon Kjaer dall'infortunio e giocherà dal primo minuto. Pierre Kalulu, invece, si siederà in panchina per guidare poi la difesa a Zagabria. Sulla destra spazio a Sergino Dest, mentre a centrocampo giocherà Tommaso Pobega. Un altro ritorno dal primo minuto sarà quello di Junior Messias.

Coppia Origi-Rebic — Le grandi manovre, però, arrivano in attacco. Fuori, contemporaneamente, sia Rafael Leao che Olivier Giroud. Il fisico del portoghese sembra poter reggere qualsiasi cosa, ma meglio tenerlo al 100% per Zagabria. Il francese, invece, è calato sensibilmente nelle ultime uscite: troppe partite ravvicinate in cui è stato costretto agli straordinari. Ed ecco che allora sarà la volta di Ante Rebic e Divock Origi, insieme, dal primo minuto. Il croato, quando è in forma, cambia l'attacco del Milan; il belga, in allenamento, continua a colpire i compagni per impatto fisico e velocità. Per lui sarà la prima volta da titolare.