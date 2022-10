Milan, Bennacer ha la febbre: non sarà a disposizione per il Monza | News

Ismael Bennacer non sarà a disposizione di Stefano Pioli per la partita contro il Monza: il centrocampista algerino ha la febbre

Non arrivano grandi notizie a poche ore da Milan-Monza. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', Ismael Bennacer non sarà a disposizione di Stefano Pioli per la partita contro i brianzoli. Il motivo non è legato ad un infortunio ma a qualche linea di febbre che lo costringerà, almeno per questo match, di restare fermo ai box. Bennacer avrebbe giocato dal primo minuto, con Tonali che sarebbe partito inizialmente dalla panchina in vista del prossimo match di Champions League. Milan, le top news di oggi: occhi su Broja. Novità nuovo stadio.