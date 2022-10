Milan-Monza, la probabile formazione dei rossoneri: tanti cambi per Pioli

Domani sera, alle ore 18.00, il Milan affronterà il Monza a 'San Siro'. Sarà il primo storico incontro in gare ufficiali tra i due club, le quali si sfideranno davanti a più di 70mila spettatori. La gara sarà valida per l'11^ giornata del campionato di Serie A con i padroni di casa che vorranno conquistare la quarta vittoria consecutiva in campionato. Dall'altro lato, la squadra di Palladino è reduce da una sconfitta in campionato contro l'Empoli ma è fresca di vittoria in rimonta contro l'Udinese in Coppa Italia. Ecco, dunque, come potrebbe schierare in campo i suoi uomini Stefano Pioli.