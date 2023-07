Milan, Maignan si prepara alla nuova stagione: “Ci risiamo”

Attraverso il proprio profilo Instagram, il portiere del Milan, Mike Maignan, si prepara in vista della prossima stagione

Attraverso il proprio profilo Instagram, il portiere del Milan, Mike Maignan, si carica in vista della prossima stagione. Condivise varie sue foto, alcune delle quali in palestra o in procinto di schiacciare a canestro, a dimostrazione del fatto che il numero 16 rossonero si mantiene sempre pronto. Infine, una descrizione che lascia a poche interpretazioni: "Ci risiamo!".