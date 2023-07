Calciomercato Milan – I tempi si stringono per chiudere con Dia

Non sono solo quelli di Taremi e di Danjuma i nomi scritti sul taccuino di calciomercato del Milan per l'attacco, bensì c'è anche quello di Boulaye Dia. Tuttavia per il senegalese ex Villarreal la strada potrebbe raffreddarsi se non si dovesse chiudere l'operazione in brevi tempistiche. Sembra infatti che ci potrebbero essere delle forti complicazioni che potrebbero frenare la corsa dei rossoneri per aggiudicarsi le prestazioni dell'attaccante.