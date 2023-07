Calciomercato Milan – Un top club europeo su Theo Hernandez: il punto

Dopo un'inizio d'estate non esattamente quieta per i milanisti le sorprese potrebbero non essere ancora finite. Infatti, dopo al doloroso addio a Sandro Tonali, sembra che le attenzioni del calciomercato estero siano focalizzate sul Milan, ed in particolare a Theo Hernandez. Il terzino della nazionale francese avrebbe quindi addosso gli occhi di una squadra da sogno.