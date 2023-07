Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “D’Ottavio piazza il colpo”: le news

L'arrivo del giovane Álex Jiménez al Milan sarebbe in dirittura d'arrivo: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto non obbligatorio al termine della stagione. Un'aggiunta, fortemente voluta da D'Ottavio - che ben conosce il giocatore - nell'organico del Milan Primavera di Ignazio Abate. Con la possibilità, per il giocatore, di allenarsi in Prima Squadra spesso.