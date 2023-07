Stipendio Reijnders, quanto guadagna al Milan: ingaggio e costo a bilancio

Infine: quali saranno, a bilancio, i costi del Milan per Reijnderrs? I costi a bilancio, lo ricordiamo, sono dati dallo stipendio lordo annuo più la quota di ammortamento annua del cartellino del giocatore . 'Rumors' di mercato dicono che Reijnders sia costato al Milan 2 0 milioni di parte fissa più 4 di bonus , per un totale di 24 milioni di euro. La quota annua di ammortamento, dunque, 'spalmata' nei quattro anni di durata del suo contratto, corrisponde a 5 milioni di euro (i bonus non si contano, n.d.r.).

Per concludere, dunque, alla luce di questi conteggi, il calciatore ormai ex AZ Alkmaar, nel bilancio del Milan, 'peserà' per 7,69 milioni di euro a stagione da oggi e fino al 30 giugno 2027. Milan, in arrivo un attaccante top dalla Premier? >>>