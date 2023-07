Calciomercato Milan – Attaccante, un Campione d’Europa in rossonero?

Il Milan sta vivendo una sessione di calciomercato estivo piuttosto movimentata. In appena poco più di due settimane, infatti, i rossoneri hanno già centrato cinque colpi in entrata: Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è atteso oggi da visite mediche e firma sul contratto. E, sicuramente, la campagna acquisti di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada non è finita qui.