Milan, Longhi saluta sui social: “Ho indossato questa maglia con orgoglio”

Milan, il saluto di Jordan Longhi

"Sono arrivato al Milan che ero un bambino, per dodici anni ho indossato questa maglia con orgoglio, ho lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni che sono sempre stati come una seconda famiglia; ringrazio i miei allenatori, tutti coloro che hanno fatto e fanno ancora parte di questa grande società. Un club che non potrò mai ringraziare abbastanza per tutto ciò che ha fatto per me: le opportunità, le esperienze, gli alti e anche i bassi, tutto questo ha portato ad un mio grande sviluppo sia personale che come giocatore. Auguro a tutta la famiglia del Milan ogni bene e il meglio per il futuro. Ci sarà sempre un posto nel mio cuore e non dimenticherò mai l’AC MILAN per i valori che mi ha trasmesso ed il grande impatto che questi ultimi hanno avuto sulla mia famiglia e sulla mia vita. Un grande abbraccio. Longhi Jordan".