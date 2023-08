Milan, rebus De Roon: i pro e i contro del suo possibile arrivo in rossonero

Uno dei nomi che sta circolando ultimamente in orbita rossonera è quello di Marten De Roon . L'olandese dell' Atalanta coinciderebbe con un profilo esperto e facile da acquistare. Il classe '91 ha, infatti, un contratto in scadenza a giugno 2024, senza contare che i bergamaschi lo valutano poco al di sotto di 10 milioni di euro . Insomma, sarebbe un'operazione atta a colmare una lacuna che rivedrà in Bennacer il suo padrone dopo il recupero dal brutto infortunio al ginocchio. Tuttavia, l'arrivo di De Roon sembra non entusiasmare troppo il tifo rossonero che, anzi, vorrebbe deviare su ben altri giocatori. Intanto, noi vi accompagniamo nell'analisi dei pro e dei contro di un possibile approdo del centrocampista olandese.

I pro

Già il solo pensare che De Roon abbia giocato per così tanti anni nell'Atalanta di Gasperini dovrebbe valere come un punto a favore. I nerazzurri hanno sempre espresso un calcio verticale, veloce e concreto, uno stile che il Milan ha esposto al pubblico di San Siro molto spesso. Si potrebbe discutere sui moduli diversi, difesa a 3 e difesa a 4, ma la filosofia di gioco è molto simile. Proprio per questo De Roon risulterebbe essere quella pedina d'equilibrio che tanto manca ai rossoneri. Un giocatore prettamente difensivo e con tanta esperienza alle spalle. Se poi tenessimo conto del potenziale offensivo a disposizione del Milan di questa stagione, allora, un punto cardine come l'olandese deve essere per forza presente in campo.