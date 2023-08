Mercato Milan – Dal Portogallo: “Diavolo ancora interessato a Taremi”

Nel corso delle prime settimane di mercato estivo il Milan aveva fatto un tentativo per Mehdi Taremi , attaccante iraniano del Porto . Il club lusitano, però, aveva rifiutato l'offerta rossonera e il Diavolo ha poi deciso di non puntare più su di lui anche per la questione relativa agli slot per gli extra-comunitari. Ora che i giocatori britannici sono diventati comunitari, grazie al provvedimento della FIGC , potrebbero aprirsi nuovi scenari interessanti.

Secondo quanto riferito da Pedro Sepulveda sul proprio profilo 'Twitter', sarebbero confermate le voci di un pressing da parte del Tottenham per arrivare a Mehdi Taremi. Nonostante il Porto non abbia intenzione di lasciarlo partire per meno di 30 milioni di euro. Il giornalista portoghese ha però aggiunto come anche Inter e Milan continuino ad essere interessate al centravanti iraniano.