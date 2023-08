Okafor: “Vi spiego perché ho scelto di venire al Milan” | PM NEWS

+++ Conferenza LIVE: Milan, ecco Okafor +++

Sull’incontrare per la prima volta i suoi compagni e se conosceva già Samuel Chukwueze : “Ho incontrato la squadra a Los Angeles. Mi hanno dato un grandissimo benvenuto. A Milanello ho visto Chukwueze, l'ho incontrato per la prima volta ma lo conoscevo già perché è nigeriano. Ci avevo parlato altre volte. Sono molto contento di averlo come compagno di squadra".

Sul ritorno dall'infortunio e sul suo ruolo in campo : “Il primo incontro con la squadra mi è piaciuto tantissimo, è stato positivo. Ho avuto un infortunio al metatarso come sapete. Ho recuperato però, ho fatto il primo allenamento con il gruppo e penso sia andato molto bene. Ho parlato con Pioli, ho parlato della posizione in cui giocare, nel tridente per esempio. Vedremo nelle prossime settimane il ruolo migliore per me”.

Sul giocatore che l’ha impressionato più di tutti in questo Milan : “Tutti, ma soprattutto Giroud. Abbiamo parlato tanto. Anche Rafa mi ha aiutato tanto. Ho riscontrato ottime qualità in questi due giocatori. Penso che siamo una squadra completa. Non vedo l’ora di iniziare”.

Sul gol segnato al Milan in Champions e il ritrovarsi in rossonero nel giro di un anno : “Penso che nella vita e nel calcio le cose si muovono molto velocemente. L’anno scorso mi sono scontrato con il Milan due volte e sono rimasto in contatto con la squadra. E ora sono qui: squadra fantastico, club bellissimo. Sono felicissimo di essere qui”.

Sul suo debutto possibile in Monza-Milan e sulle ambizioni del Milan in questa stagione : “Domani è una partita importante. Vedrò con il mister se giocherò o meno: lo deciderà lui. Credo che il Milan sia una squadra molto forte, fortissima. Sia in fase di allenamento sia in fase di gioco. Mi allenerò giorno dopo giorno: credo che ci aspetti una grande stagione”.

Sulla partita giocata a Roma con la Svizzera contro l'Italia : “E’ stata una grande partita: si giocava per la Coppa del Mondo. Abbiamo vinto noi e ora sono qui in Italia, con voi. Come detto prima, nel calcio le cose si muovono molto velocemente. Sono felice di essere qui”.

Su chi è più veloce tra lui, Leao e Chukwueze : "Non lo so, siamo tutti molto veloci. Vedremo. L’importante è avere armonia all’interno della squadra. Cercheremo di giocare al meglio delle nostre possibilità. Vedremo poi chi sarà più veloce”.

Sulla sua esperienza in Austria : “Ho avuto bei momenti a Salisburgo. Ho conquistato quattro titoli. Voglio vincere, non mi piace perdere. Il Salisburgo era un’ottima squadra. Del Milan mi piacciono filosofia e storia: voglio raggiungere gli obiettivi che la società si è imposta dando il mio meglio ogni giorno, aiutando la squadra”.

Sul messaggio per i tifosi rossoneri : “Li ringrazio tutti. Sono felicissimo di essere qui. Non vedo l’ora di incontrarvi tutti a San Siro. Celebreremo insieme il mio primo gol. Forza Milan”.

Oggi, lunedì 7 agosto 2023, il Milan di Stefano Pioli presenta, in conferenza stampa a Milanello, uno dei suoi nuovi acquisti. Si tratta dell'attaccante svizzero Noah Okafor, classe 2000, prelevato per 14 milioni di euro dopo l'esperienza al RB Salisburgo e messo sotto contratto fino al 30 giugno 2028. Restate con noi, dunque, per il LIVE testuale della conferenza di Okafor: non perdetevi neanche una sua dichiarazione, in diretta!