Calciomercato – Lukaku-Milan, non è ancora finita: le indiscrezioni

È possibile vedere Romelu Lukaku, ex centravanti dell'Inter, al Milan in questa sessione estiva di calciomercato? È la domanda che, inutile girarci intorno, si pongono molti tifosi rossoneri - sui social, in particolar modo - visto che il Diavolo sta cercando un attaccante centrale e alla luce dei contatti avvenuti tra il club di Via Aldo Rossi e l'entourage di 'Big Rom' nelle fasi iniziali del mercato, a giugno inoltrato, una volta finita la stagione 2022-2023. Ma analizziamo la situazione nel concreto.