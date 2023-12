Milan, Longhi: “Maldini ha tutto il diritto di togliersi un sassolino”

Le parole di Bruno Longhi su Paolo Maldini

"Maldini? Tanto per chiarire il mio pensiero: chi viene cacciato dal suo habitat naturale per invidia e gelosia, tipiche dei piccoli uomini, dopo aver vinto uno scudetto impossibile e dopo aver portato il bilancio in attivo, ha tutto il diritto di togliersi un sassolino. Anche una montagna".