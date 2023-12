Milan, i social si dividono: testa al campionato o la sorte in Champions?

Alcuni tifosi, poi, invocano la stagione dello scudetto, quando i rossoneri uscirono prematuramente dalla Champions League e finalizzarono tutte le energie alla vittoria del campionato. Infine, in aggiunta ai punti negativi del cammino europeo, c'è anche una possibile qualificazione all'Europa League, competizione non proprio nelle corde della storia rossonera e che rischia di peggiorare ancor di più il preambolo di impegni sul calendario (si giocherebbe di giovedì).

La Champions è fondamentale — A pendere, in senso contrario, su chi vota per un Milan che deve per forza di cose battere il Newcastle e sperare nella qualificazione c'è... una sola partita. Quella contro i Magpies è, infatti, l'ultima sfida della fase a gironi di Champions League prima di tirare le somme. La trasferta al St. James Park è fra le più complicate, o forse la più complicata, e il Milan potrebbe non arrivarci al meglio. Ricordiamo che prima del Newcastle c'è il match con l'Atalanta e fare turnover contro la squadra di Gasperini non sembra la migliore delle idee.

Perdere contro i bergamaschi ma vincere contro il Newcastle potrebbe comunque non portare a nulla. Immaginate se i rossoneri si concentrassero unicamente sulla Champions ma poi finissero in Europa League: si ripeterebbero gli stessi problemi affrontati finora. Insomma, la logica vota per il campionato, poiché qualificarsi alla Coppa delle Grandi orecchie per la prossima stagione è sempre la cosa più importante. LEGGI ANCHE: Milan, Theo Hernandez brilla da centrale. Ma non è una questione di ruolo

