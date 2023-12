Milan, Theo Hernandez brilla da centrale. Ma non è una questione di ruolo

Il vero Theo

Come ci siamo chiesti è davvero solo una questione di ruolo? La risposta è no. Il Theo Hernandez di ieri è stato decisivo per due motivi: la voglia di fare bene e la concentrazione. Il difensore francese è sembrato assolutamente sul pezzo fin dal fishcio di inizio e la differenza si è vista. Tanto è vero che, paradossalmente, ha spinto tantissimo in avanti, più di tante volte, nonostante partisse da centrale. Una questione di testa, di volontà di fare bene. E le parole di Pioli vanno ad avvalorare questa teoria. "L'idea è nata da lui, ha parlato con me e mi ha detto che poteva giocare in quel ruolo. Ha fatto benissimo in fase difensiva e anche in fase di impostazione". Queste la parole dell'allenatore del Milan a Sky Sport. Che sia da terzino, esterno o centrale, Theo deve scendere in campo sempre con l'attaggiamento di ieri. Hernandez è fondamentale per il Milan e lo si è visto, anche sotto un'altra veste. LEGGI ANCHE: Jovic questo serve al Milan! Gol, assist e carattere. E il futuro...