Milan-Frosinone, Pioli: “Theo centrale? Idea nata da lui. Su Cardinale…”

Su Theo centrale di difesa: "L'idea è nata da lui, ha parlato con me e mi ha detto che poteva giocare in quel ruolo. Ha fatto benissimo in fase difensiva e anche in fase di impostazione. Ha fatto una grande partita, ha dimostrato una grande voglia di aiutare la squadra in un momento delicato".

Sulla visita di Cardinale a Milanello: "Lo sento spesso in questa stagione, ogni volta che viene a Milano ci vediamo. Come tutti i proprietari chiede delucidazioni su cose che non sono andate bene. E' stato un incontro positivo e costruttivo per me. E' molto presente, vuole conoscere tutte le situazioni".

Sulle scelte di formazione: "Mi fido tanti dei giovani, il settore giovanile sta facendo un grande lavoro. Ma credo sia giusto avere la lucidità di capire i momenti, capire quando bisogna metterli in campo e quando mettere giocatori più esperti. Oggi non c'era spazio per l'emozione. Io non ho paura a metterli in campo, ma so quando devo metterli".

Sul momento del Milan: "Manca la continuità e dobbiamo trovarla nelle prestazioni. Prima recuperiamo gli infortunati e più aumenteremo la nostra qualità. Questa situazione sta incidendo. Dobbiamo trovare continuità in campionato per lottare per la vetta".

Sulla partita: "Abbiamo fatto una buonissima partita contro un avversario che sta bene. Abbiamo concesso poco, a parte l'occasione arrivata dopo l'errore di Tomori".

Su Di Francesco: "Gli ho fatto i complimenti. E' un ottimo allenatore e una persona intelligente. Il Frosinone gioca bene, noi siamo stati bravi ad essere squadra. Abbiamo meritato di vincere contro una buona squadra".

