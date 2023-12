Pagelle Milan-Frosinone 3-1: Jovic redivivo, Theo Hernandez perfetto

PAGELLE MILAN-FROSINONE - Con tantissimi assenti, il Milan fa la partita che tutti si aspettavano e che doveva fare nel primo tempo. Attacca, ma con intelligenza, senza strafare. Non si sbilancia e rimane coperto, concedendo poco. Non crea tantissimo, ma i presupposti per il vantaggio ci sono diverse volte. Il vantaggio però arriva in chiusura di primo tempo, paradossalmente subito dopo aver subito una clamorosa palla gol su errore di Fikayo Tomori e con Maignan che ci mette una pezza. Lo trova il redivivo Jovic, che già aveva dato segnali positivi. La ripresa è di personalità: il Milan scende in campo per comandare e il secondo gol in avvio aiuta. Nessun rischio e arriva anche il terzo. Sul finale un gollonzo ciociaro, ma prova positiva.