Milan-Frosinone 3-1 al 90′: il Diavolo rialza la testa | Serie A News

Sgasata di Christian Pulisic sulla sinistra, lo statunitense arriva sul fondo e, al 48', serve il pallone sul versante opposto per la testa di Samuel Chukwueze. Il tentativo del nigeriano verso la porta di Stefano Turati, però, è impreciso e non trova dunque lo specchio della porta.

Al 50', però, il Milan raddoppia e lo fa grazie all'invenzione di Mike Maignan. Il suo lancio lungo trova Pulisic, il quale scatta - poco dopo la metà campo - in posizione regolare. Lo statunitense corre veloce verso la porta del Frosinone, brucia tutti i difensori tagliando in due l'area e poi batte Turati, con potenza e precisione, con un destro sotto la traversa.

Due minuti più tardi gli ospiti provano a reagire con Arijon Ibrahimovic, sulla cui incursione personale in area piccola rossonera è bravo Maignan a chiudere lo specchio della sua porta. Di Francesco cambia ancora e inserisce Francesco Gelli per l'infortunato Reinier, poi, al 57', è Alesssandro Florenzi a creare scompensi nella difesa dei canarini.

Il Frosinone, però, gioca bene e con Matías Soulé e Simone Romagnoli tra il 61' e il 63' provoca qualche grattacapo alla retroguardia milanista. Verso la metà della ripresa (64') Pioli richiama in panchina un pimpante Chukwueze e getta nella mischia Yacine Adli. Replica la squadra laziale subito dopo, al 66', con Kajo Jorge e Giuseppe Caso in campo per Marvin Çuni e Ibrahimovic.

Al 74' il Milan chiude definitivamente il match. Cross di Theo Hernández - perfetto, stasera, da difensore centrale, sponda aerea di Jović e tap-in sotto misura di Fikayo Tomori per il terzo gol rossonero. Cinque minuti più tardi, triplo cambio nel Milan. Fuori Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders; dentro Chaka Traorè, Tommaso Pobega e, dopo ben 206 giorni dall'infortunio, anche Ismaël Bennacer.

Il Frosinone prova a riaprirla, all'82'. Segna Brescianini, ex capitano della Primavera rossonera, sul cui calcio di punizione nessuno interviene: Maignan è beffato, il pallone si infila nell'angolo più lontano alla sua sinistra. Entra, di nuovo, anche Francesco Camarda all'85' per un positivo Jović. I canarini tentano l'assalto finale ma, nei 4 di recupero, non succede più nulla. Milan-Frosinone 3-1 a 'San Siro': tre punti importanti e meritati per la squadra di Pioli che prova ad uscire dalla crisi. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

