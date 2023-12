Milan-Frosinone 1-0: Jovic sblocca la partita | Serie A News

Luka Jovic rompe il digiuno in maglia rossonera e porta in vantaggio il Milan a 'San Siro' contro il Frosinone al 43': il racconto del gol

L'uomo più atteso della serata, Luka Jovic, rompe il digiuno in maglia rossonera e porta il Milan in vantaggio a 'San Siro' contro il Frosinone! Al 43', sul cross dalla sinistra di Samuel Chukwueze, respinta di testa di un difensore ospite e girata in avvitamento di sinistro del centravanti serbo. Il portiere Stefano Turati è battuto. Milan-Frosinone 1-0! LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Milan-Frosinone da 'San Siro' >>>