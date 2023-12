Milan-Frosinone 1-0 al 45′: primo gol di Jovic in rossonero | Serie A News

Chance per il Diavolo al 20' quando, sul cross di Samuel Chukwueze dalla destra, il pallone respinto dalla retroguardia dei canarini termina sul destro di Alessandro Florenzi. Conclusione al volo, di prima intenzione, del laterale romano con il pallone che, però, termina ampiamente a fondo campo.

Al 23', poi, sugli sviluppi di un corner, botta al volo di Chukwueze da fuori area con la sfera - indirizzata all'angolino - deviata in calcio d'angolo dallo stinco di Caleb Okoli: Milan a centimetri dal vantaggio. Reagisce la squadra ospite al 27' con la conclusione da fuori area di Arijon Ibrahimovic, soltanto omonimo dell'ex rossonero Zlatan: bel destro a giro con il pallone che sibila di poco alta sull'incrocio dei pali della porta difesa da Mike Maignan.

Ancora ospiti protagonisti, al 31', con la cavalcata del terzino sinistro Anthony Oyono che parte dalla propria metà campo e arriva fino ai 25 metri dalla porta del Milan: botta da fuori con il pallone che termina di poco fuori alla destra di Maignan. L'uomo più in palla del Diavolo sembra essere Chukwueze. Il nigeriano, al 33', prova due volte la conclusione verso la porta di Turati: la prima è rimpallata, la seconda è imprecisa e termina sul fondo.

Replica, al 34', il Frosinone con la girata di Marvin Çuni in piena area di rigore rossonera: c'è la potenza, ma non la precisione. Al 35' - ben servito da Luka Jović in profondità - Musah, dopo una bella cavalcata, centra con un bel diagonale il palo alla sinistra di Turati. Tutto fermo, però, perché l'arbitro del match, Matteo Marchetti della sezione A.I.A. di Ostia Lido (RM), fischia un giusto fuorigioco al centrocampista statunitense.

Al 42' palla-gol pazzesca per gli ospiti. Fikayo Tomori perde palla, nei pressi della propria area di rigore, e lancia il contropiede ciociaro con Çuni. L'attaccante si presenta a tu per tu con Maignan che, in uscita, gli chiude lo specchio della porta. Sul ribaltamento del fronte, il Milan - non di certo irresistibile in questo primo tempo - va in vantaggio. E lo fa con il suo uomo più atteso.

Cross, al 43', di Chukwueze dalla sinistra, respinta di testa di un difensore ospite sulla quale si avventa Luka Jović: girata in avvitamento di sinistro del centravanti serbo e Diavolo in rete. Christian Pulisic crea un'altra, potenziale azione da rete nel recupero e poi tutti al riposo. Milan-Frosinone 1-0 dopo 45': ci vorrà ben altro, però, per portare i tre punti a casa per i rossoneri. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE del secondo tempo di Milan-Frosinone >>>

