Jovic questo serve al Milan! Gol, assist e carattere. E il futuro…

Una vittoria che ci voleva. Il Milan si rialza e batte il Frosinone per 3-1. Dopo la sconfitta contro il Borussia in Champions, i rossoneri trovano i 3 punti in campionato. Il Diavolo, nella partita di San Siro, può trovare tanti punti positivi tra cui uno in particolare. Luka Jovic, dopo tante critiche, diventa finalmente protagonista in positivo. Un gol, un assist e tanta voglia. L'ex punta del Real Madrid è finalmente decisivo per le sorti della squadra di Stefano Pioli. Ma quale potrebbe essere il suo futuro in rossonero?