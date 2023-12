Bennacer a cuore aperto: “Vedo la luce in fondo al tunnel. Forza Milan”

Il Milan ha vinto in casa contro il Frosinone. Oltre al punteggio rotondo (3-1) e una buona prestazione, per i rossoneri sono arrivate ottime notizie anche dall'infermeria. Dopo mesi di recupero, Ismael Bennacer ha rivisto il campo per un breve periodo. Un momento importantissimo per il Milan che potrebbe ritrovare uno dei suoi pilastri. Nel post partita, il centrocampista ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio. Ecco il post.