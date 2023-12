Milan, Loftus-Cheek sui social: “Grande sforzo in una partita difficile”

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan, tramite un post su Instagram ha reso pubbliche le sue sensazioni legate alla vittoria di Newcastle in Champions League coincisa con il mancato passaggio del turno. Il n° 8 rossonero ha postato una fotografia e nella didascalia ha scritto: "Grande sforzo in una partita difficile. Altri risultati ci deludono, ma continuiamo in Europa. Forza".