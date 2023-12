Calciomercato – Mai pagate così tante commissioni come nel 2023

L'esperto di calciomercato fa sapere in aggiunta che il 2023 è stato un anno record anche per ilcalcio femminile. Per la prima volta nella storia, i club di calcio professionistico hanno superato la soglia del milione di dollari spesi in commissioni per gli agenti, presenti in 125 trasferimenti totali, oltre il 20% in più rispetto al 2022. LEGGI ANCHE: Milan, Moncada: "Il gruppo ha lo spirito giusto, molto contento dei tifosi">>>