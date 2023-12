Newcastle-Milan, Moncada: “Spirito giusto, molto contento dei tifosi”

Ha poi aggiunto: "Abbiamo visto che questo gruppo ha lo spirito giusto. Ci sono stati dei buoni cambi, il mister ha fatto dei buoni cambi e questi sono entrati subito bene. Okafor è entrato bene, Jovic sta facendo cose interessanti da cinque partite. Chukwueze? Sono contento per lui perché è un bravo ragazzo che lavora tanto e sono sicuro che il futuro per lui sarà bello per noi".

Successivamente sulla situazione infortunati: "Dobbiamo recuperare i nostri difensori. Abbiamo battuto una squadra di Premier League giocando con un terzino sinistro nel ruolo di difensore centrale. Quando avremo la squadra al completo io penso che torneremo al livello visto ad agosto e a settembre".

"Dobbiamo pensare solo positivo perché restiamo in Europa. Dobbiamo pensare solo a fare bene in questa competizione perché è una bella competizione, dobbiamo giocarla bene. I nostri tifosi sono sempre presenti e forti, sono molto contento di loro. Vogliamo e dobbiamo fare qualcosa di più per loro, dobbiamo farlo. Sicuramente" ha concluso.

