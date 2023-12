Milan, l’Europa League conta! Tra i ricavi e la gloria, bisogna provarci

Europa League si, Europa League no. Questo il dilemma di molti tifosi del Milan. Ma bisogna provarci, per la gloria e i ricavi. L'analisi

Uan gara e una vittoria dolce-amara, come definita dallo stesso Pioli. Il Milan batte il Newcastle per 2-1 con una buona rimonta, ma non basta per passare agli ottavi di Champions League. I rossoneri terminano al terzo posto nel girone e si qualificano agli spareggi di Europa League. Il dilemma di molti tifosi del Milan resta quello del puntare o no su questa competizione. Ma bisogna provarci, per la gloria e i ricavi. Sono troppi i pro. Ecco i numeri.