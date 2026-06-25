Il lungo digiuno si è finalmente interrotto. Rafael Leao ha ritrovato la via del gol e scaccia via tutti i fantasmi che lo hanno accompagnato per un lunghissimo periodo. il numero 10 portoghese non provava la gioia di una rete dal lontano 1 marzo scorso, quando il Milan, allora in zona Champions, espugnò lo 'Zini' di Cremona all'ultimo minuto grazie anche al gol di Pavlovic.

Milan, Leao trova il gol: il messaggio via social

Dal 1 marzo in pii, il buio più totale. La svolta, però, è arrivata ieri sera con la maglia della Nazionale. Entrato in campo a partita in corso sul punteggio di 4-o contro, il numero 10 rossonero ha lasciato il segno firmando la rete del 5-0. Persi tratta della terza rete complessiva al Mondiale: un gol liberatorio che il classe '99 non ha voluto far passare inosservato.

Poche ore dopo il fischio finale, l'attaccante ha voluto pubblicare sul proprio profilo Instagram, uno scatto della sua esultanza da 'surfer', accompagnata anche da una brevissima didascalia: "Team work".

Il post, ovviamente, è diventato subito vitale, trasformandosi in un vero e proprio punto di ritrovo. Non sono mancati, ovviamente, i messaggi di alcuni compagni ed ex compagni: da Diogo Dalot a Tammy Abraham, fino a Daniel Maldini. Il portoghese è tornato a ruggire: che il Milan possa cambiare idea?