Con la preparazione estiva ormai alle spalle e la nuova stagione alle porte, il Milan e di Amorim si appresta a fare sul serio. Tra 'i volti nuovi' presenti nel centrocampo rossonero c'è indubbiamente Ardon Jashari, chiamato a ritagliarsi un ruolo di primissimo piano nello scacchiere tattico del tecnico portoghese e pronto a formare una coppia di grande spessore al fianco di Luka Modrić.

Milan, Jashari sui social

Il mediano svizzero ha dimostrato fin dei primi minuti un'ottima personalità. prendendo in mano le chiavi del centrocampo ma garantendo, al tempo stesso, un filtro di equilibrio alla squadra. Prestazioni solide che hanno trovato conferma anche nell'ultimo test contro ilal termine del quale classe 2002 ha tracciato il bilancio di questa settimana di lavoro.

A confermare la sua totale determinazione in vista dei primi impegni ufficiali ci ha pensato lo stesso calciatore via social. Attraverso il proprio profilo Instagram, il centrocampista ha pubblicato uno scatto delle sue ultime uscite, accompagnato da un messaggio a chiaro e diretto che fotografa alla perfezione il suo stato d'animo: "Il precampionato è finito, ora concentrazione totale su ciò che conta!" Lee parole dello svizzero testimoniano una maturità molto importante, con la consapevolezza che dal prossimo weekend i punti inizieranno a pesare davvero.