Milan, quando rientrerà Leao? Il portoghese lo scrive su Instagram

Ieri pomeriggio, all'11' di Milan-Lazio, l'attaccante rossonero Rafael Leao è uscito per un problema muscolare tra l'inguine e l'adduttore destro. Brividi per il Milan, che è atteso, mercoledì 10 maggio alle ore 21:00, dal derby contro l'Inter valevole per le semifinali d'andata di Champions League.