Calciomercato Milan – Difesa, colpo dei rossoneri in Serie A? Le news

Ieri pomeriggio il Milan di Stefano Pioli ha battuto 2-0 la Lazio a 'San Siro' con i gol di Ismaël Bennacer e Theo Hernández. I rossoneri, così, salgono a quota 61 punti in classifica e restano in corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. Sarebbe di vitale importanza qualificarsi per il torneo anche per la stagione 2023-2024. Un po' perché aumenterebbero gli introiti economici e, di conseguenza, il budget per il mercato estivo. Ed un po' perché, con la Champions in tasca, per i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sarebbe più facile convincere i calciatori a vestire la maglia rossonera.