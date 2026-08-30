Sette anni trascorsi a caricarsi tutto l'attacco rossonero sulle spalle, ad illuminare San Siro con i suoi strappi e le sue giocati stupefacenti. L'addio di Rafael Leao al Milan lascia una sorta di vuoto nel cuore di tutti i tifosi, ma soprattutto chiude un percorso umano iniziato ad appena vent'anni e terminato oggi, a 27, da uomo maturo.

Milan, l'addio di Leao

Dopo essersi trasferito in Turchia, il portoghese ha voluto riavvolgere il nastro, guardano indietro un ultima volta. Attraverso le sue storie Instagram, l'ormai ex numero 10 rossonero ha pubblicato 3 scatti simbolici, una vera e propria mappa di coloro che hanno potuto far esplodere il suo talento.

Dopo aver condiviso, nella giornata di ieri, due foto con Maldini e Ibrahimovic, è arrivata anche la stories dedicata a Stefano Pioli. E' stato l'allenatore parmigiano a trovarne la giusta collocazione in campo, a proteggerlo nei momenti scuri e a valorizzarne lo strapotere tecnico.

Tre figure non del tutto casuali: insieme a loro, Leao ha scolpito il ricordo più bello della sua avventura al Milan: lo scudetto del 2022 vinto da protagonista. Un trionfo passato dai consigli di questi 3 pilastri, a cui il portoghese ha voluto rivolgere un ultimo, sincero, grazie.