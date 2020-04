Milan, guarda Ibrahimovic: si allena in Svezia con l’Hammarby (FOTO)

NEWS MILAN – In Italia non c’è ancora il via libera alla ripresa degli allenamenti all’interno dei centri sportivi delle squadre di Serie A per via della diffusione del coronavirus, ancora lungi dall’essere arrestata.

I calciatori, pertanto, si allenano come possono presso i propri domicili. Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese del Milan, sta trascorrendo questo periodo di forzata ‘inattività’ a Stoccolma, nel suo Paese.

In Svezia, però, non ci sono le restrizioni in vigore sul territorio italiano e, pertanto, ci si può allenare su un prato verde. Ibrahimovic, dunque, ne ha approfittato per riprendere confidenza con il pallone allenandosi sui campi dell’Hammarby.

Ibrahimovic, come si ricorderà, qualche mese fa, prima del suo nuovo approdo al Milan, aveva acquisito il 50% della società che controlla le quote azionarie del club biancoverde di Stoccolma.

L’Hammarby ha dato la possibilità, in questi giorni, ai propri tesserati di allenarsi volontariamente e da lunedì riprenderà gli allenamenti in gruppo. Ibrahimovic, intanto, ha ripreso a dare calci ad un pallone …

“Ibrahimovic aveva voglia di tornare a toccare la palla e da noi è sempre il benvenuto – ha dichiarato il direttore sportivo della società Jesper Jansson – E’ sempre il benvenuto se vorrà allenarsi ancora, ma resta da capire cosa accadrà nei prossimi giorni”. QUESTE LE ULTIME NEWS DI MERCATO SUL SUO FUTURO >>>