Il caso Leao continua ad accendere l'estate rossonera: ecco il post enigmatico del portoghese su Instagram
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?
L'estate in casa Milan continua ruotare attorno ad una sola figura: quella di Rafael Leão. L'esterno portoghese è diventato a tutti gli effetti il vero tormentone della sessione estiva di calciomercato, concentrando l'attenzione di tutti i media.
Milan, messaggio criptico di Leao sui socialUn caso che non lascia indifferenti neanche i tifosi, ormai spaccati in due fazioni ben distinte: da un lato quelli che continuano a difendere la classe del numero 10, mentre dall'altro chi sostiene che il club possa voltare pagina anche senza di lui. In questo clima di attesa e tantissime speculazioni, a riaccendere i riflettori è stato lo stesso calciatore.
Il portoghese è tornato a farsi sentire sul proprio account Instagram con un post che ha subito fatto il giro del web:
"Il sole non si nasconde mai dietro la montagna"Caricamento post Instagram...
Una frase all'apparenza serena ma che per molti ha un significato più profondo. Una metafora per difendersi dalle critiche? Un messaggio indiretto alla società o gli estimatori esteri? Le interpretazioni si sprecano, ma per ora l'unica certezza riguarda il presente.
In attesa di capire se la frase nasconda un effettivo desiderio di rivalsa o una rottura, Leão resta a Milano e a disposizione del club. La posizione della dirigenza rimane fermissima stessa: non si accettano svendite ne formula alternative. Leao vestirà la maglia rossonera finché non si presenterà alla porta un club disposto a mettere sul piatto un'offerta ritenuta congrua.
© RIPRODUZIONE RISERVATA